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Ребенок украл самокат у школы на аллее Поликарпова
Сегодня, 21:12
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smirenny

Ребенок украл самокат у школы на аллее Поликарпова

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Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, злоумышленник – несовершеннолетний мальчик.

В пятницу, 2 октября, в полицию поступило заявление от матери школьника, чей самокат украл неизвестный мальчик, на вид 10 лет. 

В период с 15:30 по 16:50 неизвестный маленький злоумышленник пришел во двор школы на аллее Поликарпова. Достал что-то из сумочки, производит какие-то манипуляции с самокатом, а затем угоняет его. Самокат марки EXPLORE стоит 4 190 рублей. Ущерб расценен как значительный. 

Ранее мы писали, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Петербургом.

Видео: Piter.TV

Теги: кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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