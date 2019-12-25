Ребенок украл самокат у школы на аллее Поликарпова

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, злоумышленник – несовершеннолетний мальчик.

В пятницу, 2 октября, в полицию поступило заявление от матери школьника, чей самокат украл неизвестный мальчик, на вид 10 лет.

В период с 15:30 по 16:50 неизвестный маленький злоумышленник пришел во двор школы на аллее Поликарпова. Достал что-то из сумочки, производит какие-то манипуляции с самокатом, а затем угоняет его. Самокат марки EXPLORE стоит 4 190 рублей. Ущерб расценен как значительный.

Ранее мы писали, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Петербургом.

Видео: Piter.TV