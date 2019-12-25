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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Петербургом
Сегодня, 19:56
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smirenny

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Петербургом

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Самолет сел в Ломоносове.

В субботу, 3 октября, в Ломоносове совершило аварийную посадку частное воздушное судно. Сотрудники регионального  следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ занялись проверкой.

Отмечается, что пилот самолета приземлился в порту Бронка. По предварительным данным, такое решение было принято из-за отказа двигателя. Никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов обстоятельства произошедшего. Кому принадлежит воздушное судно, неизвестно.

Ранее мы писали, что на стадионе "Ижорец" в Колпино заметили вертолет.

Фото носит иллюстративный характер: pixabay

Теги: аварийная посадка, самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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