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На стадионе "Ижорец" в Колпино заметили вертолет
Сегодня, 17:11
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smirenny

На стадионе "Ижорец" в Колпино заметили вертолет

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В нем мог находиться губернатор.

Днем в субботу, 3 октября, на стадионе "Ижорец" в Колпино заметили приземлившийся вертолет. 

По версии издания АБН, в нем мог находиться губернатор Петербурга Александр Беглов. Напомним, что пресс-служба Смольного сообщила, что в субботу у градоначальника намечен рабочий объезд Колпинского района. 

За пару часов до того, как вертолет заметили на стадионе, губернатор осматривал Металлострой, который находится недалеко от Колпино. 

Ранее мы писали, что парк в Металлострое обустроят прогулочными зонами и скейтплощадкой.

Фото: Пул 78 / telegram

Теги: вертолёт, губернатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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