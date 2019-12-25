На стадионе "Ижорец" в Колпино заметили вертолет

В нем мог находиться губернатор.

Днем в субботу, 3 октября, на стадионе "Ижорец" в Колпино заметили приземлившийся вертолет.

По версии издания АБН, в нем мог находиться губернатор Петербурга Александр Беглов. Напомним, что пресс-служба Смольного сообщила, что в субботу у градоначальника намечен рабочий объезд Колпинского района.

За пару часов до того, как вертолет заметили на стадионе, губернатор осматривал Металлострой, который находится недалеко от Колпино.

Ранее мы писали, что парк в Металлострое обустроят прогулочными зонами и скейтплощадкой.

Фото: Пул 78 / telegram