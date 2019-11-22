Парк в Металлострое обустроят прогулочными зонами и скейтплощадкой

Поселок уже частично облагородили, там восстановили зону у фонтанного комплекса и летнюю эстраду.

В поселке Металлострой планируется обустроить парк "Зима-Лето" прогулочными зонами, спортивными объектами и скейтплощадкой. Такими планами с губернатором Александром Бегловым поделились местные жители во время его рабочего объезда.

Благоустройство поселка ведется с 2015 года, с тех пор в Металлострое расчистили территорию для ныне существующего парка "Зима-лето", снесли гаражи, очистили ручей, сформировали еще два водоема и оформили газоны. В парке появились хоккейная коробка, детская площадка, пирсы для рыбалки. Также энтузиасты восстановили зону отдыха у фонтанного комплекса и летнюю эстраду.

Преображение заброшенного участка предложили в рамках программ "Родной район" и "Твой бюджет", инициативу поддержали власти в 2020 году, выделив 25 млн рублей. Концепцию развития территории разработали вместе с местными жителями, проект грядущих изменений подготовят к концу года.

Также мы сообщали, что в 2021 году в Петербурге будут восстановлены еще 7 городских фонтанов.

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