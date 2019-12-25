В 2021 году в Петербурге будут восстановлены еще 7 городских фонтанов

В настоящее время в городе работают 60 фонтанов и фонтанных комплексов.

Стало известно, что за период 2020-2021 годов в Петербурге планируется восстановить и реконструировать 12 фонтанов и фонтанных комплексов, работы на пяти из них планируется завершить к концу текущего года.

О продолжении программы по восстановлению и реконструкции городских фонтанов на период до 2024 года, сформированной по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова 19 сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Работы на объектах ведет ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Отмечается, что в Московском парке Победы был капитально отремонтирован фонтан "Слава", а в начале сентября специалисты приступили к восстановлению фонтана у дома 41 на Лермонтовском проспекте. Масштаб работ оценивается со строительством нового сооружения – старую бетонную конструкцию чаши демонтируют, а вместо нее появится новая железобетонная конструкция, будут проведены гидроизоляция, а также новые наружные сети водоснабжения и водоотведения.

Полностью восстановить фонтан планируется до конца октября 2020 года. Кроме того, до конца года планируется завершить работы по ремонту фонтанов у площади Победы (у дома 207 и дома 224 на Московском проспекте), а также фонтана на Академическом проспекте в Пушкине.

Отмечается, что за 2021 год в Петербурге планируется отремонтировать семь фонтанов. В число адресов входят объекты на Московском проспекте, 165, Каменноостровском, 32, улице Щербакова, 4/18, в Шушарах, а также на Английском проспекте, 13, на Лесном, 61 и Румянцевской площади, д.2.

Добавим, что в настоящее время в городе работают 60 фонтанов и фонтанных комплексов.

Фото: Piter.tv