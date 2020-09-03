До конца 2020 года в Петербурге восстановят пять фонтанов

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поручил сформировать программу по восстановлению и реконструкции городских фонтанов до 2024 года.

В Петербурге до конца этого года восстановят пять фонтанов. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал генеральный директор ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Александр Данилов.

Ремонту подлежат два фонтана у площади Победы, фонтан на Лермонтовском, 41, фонтан "Слава" в Московском парке Победы и фонтана в Шушарах. Окончательная реконструкция фонтана в Шушарах состоится в 2021 году.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поручил сформировать программу по восстановлению и реконструкции городских фонтанов до 2024 года. Фонтан "Слава" был досрочно запущен еще к 9 мая. Его пришлось практически строить заново, так как устаревшие коммуникации уже были непригодны дня использования.

Ранее Беглов заявил, что фонтаны в Румянцевском саду восстановят в ближайшее время.

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