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Беглов заявил, что фонтаны в Румянцевском саду восстановят в ближайшее время
Сегодня, 13:41
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IRINA_CHALKINA

Беглов заявил, что фонтаны в Румянцевском саду восстановят в ближайшее время

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В этом году по городской программе уже отреставрирован фонтан "Слава" в Московском парке Победы.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что  фонтаны в Румянцевском саду восстановят в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Городская программа позволит в ближайшее время привести в порядок все петербургские фонтаны. Но фонтаны Румянцевского сада считаю необходимым включить в эту программу вне очереди

Александр Беглов.

Отмечается, что по этой программе уже отреставрировали фонтан "Слава" в Московском парке Победы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появился мемориал погибшим велосипедистам.

Фото:Piter.TV

Теги: фонтаны в румянцевском саду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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