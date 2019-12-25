Беглов заявил, что фонтаны в Румянцевском саду восстановят в ближайшее время

В этом году по городской программе уже отреставрирован фонтан "Слава" в Московском парке Победы.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что фонтаны в Румянцевском саду восстановят в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Городская программа позволит в ближайшее время привести в порядок все петербургские фонтаны. Но фонтаны Румянцевского сада считаю необходимым включить в эту программу вне очереди Александр Беглов.

Отмечается, что по этой программе уже отреставрировали фонтан "Слава" в Московском парке Победы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появился мемориал погибшим велосипедистам.

Фото:Piter.TV