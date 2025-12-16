В Петербурге прошёл праздничный концерт "Спасибо Вам!" для врачей

В БКЗ Октябрьский прошёл праздничный концерт Спасибо Вам, посвящённый профессиональному празднику. Губернатор со сцены приветствовал почти 4 тысячи тружеников сферы здравоохранения и вручил им награды. В учреждениях здравоохранения Петербурга трудятся более 95 тысяч медиков.

Вечером 18 июня в БКЗ "Октябрьский" состоялся праздничный концерт "Спасибо Вам!", посвящённый Дню медицинского работника. Губернатор Петербурга Александр Беглов со сцены приветствовал почти 4 тысячи тружеников сферы здравоохранения Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В своём обращении Беглов отметил, что в зале собрались люди особой профессии — ответственные, талантливые, с юмором, жёсткой волей и милосердием. Он подчеркнул, что именно к ним приходят люди со своей болью, тревогой и надеждой, и врачи всегда протягивают руку помощи, возвращая многим самое дорогое — здоровье, а кому-то спасая жизнь.

Губернатор также вручил награды лучшим работникам сферы здравоохранения. Всего в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга сейчас трудятся более 95 тысяч медицинских работников, из них свыше 53 тысяч — медицинские сёстры и почти 42 тысячи врачей.

Ранее сообщалось, что в России сохраняются риски вспышек сибирской язвы.

Фото: пресс-служба Смольного