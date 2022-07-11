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Полиция Петербурга ликвидировала подпольную наркоплантацию в поселке Лисий Нос

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Изъято более 11 кг марихуаны, 45 кустов конопли с корневой системой, оборудование для выращивания растений, электронные весы и упаковочный материал.

Петербургская полиция ликвидировала подпольную наркоплантацию в поселке Лисий Нос Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сегодня, 14 сентября.

12 сентября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка задержали 42-летнего жителя Северной столицы, который занимался незаконным культивированием конопли с целью дальнейшей продажи. 

Изъято более 11 кг марихуаны, 45 кустов конопли с корневой системой, оборудование для выращивания растений, электронные весы и упаковочный материал. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в порту Санкт-Петербург пресекли контрабанду 8 кг кокаина.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: арест наркоторговца, лисий нос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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