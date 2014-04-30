В порту Санкт-Петербург пресекли контрабанду 8 кг кокаина

Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен во взаимодействии с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли контрабанду 8 кг кокаина. Стоимость такой партии на черном рынке может составлять около 100 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.
Восемь брикетов со спрессованным белым порошкообразным веществом таможенники обнаружили в конструктивной полости морского судна, прибывшего из Латвии в порт Санкт-Петербург.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).
В апреле в Петербурге таможенники изъяли у контрабандистов почти 800 кг гашиша.
Фото и видео: СЗТУ
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