В порту Санкт-Петербург пресекли контрабанду 8 кг кокаина

Судно прибыло из Латвии.

Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен во взаимодействии с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли контрабанду 8 кг кокаина. Стоимость такой партии на черном рынке может составлять около 100 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Восемь брикетов со спрессованным белым порошкообразным веществом таможенники обнаружили в конструктивной полости морского судна, прибывшего из Латвии в порт Санкт-Петербург.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).

В апреле в Петербурге таможенники изъяли у контрабандистов почти 800 кг гашиша.

Фото и видео: СЗТУ