В Петербурге таможенники изъяли у контрабандистов почти 800 кг гашиша

Цена на чёрном рынке превышает 350 млн рублей.

Таможенники изъяли у контрабандистов почти 800 кг гашиша, ввезенного из Европы. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Сотрудниками СЗТУ совместно с оперативниками УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный ввоз гашиша из стран ЕС на территорию РФ. Изъято 773,65 кг гашиша.

В грузовик был сделан тайник, в котором находились 7 600 плиток с гашишем. Стоимость изъятой партии, предназначенной для потребления в России, на чёрном рынке превышает 350 млн рублей.

Задержаны двое граждан РФ, один из которых имеет вид на жительство в ЕС, и гражданин Беларуси. Возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Ранее в Петербурге обнаружили более 200 кг кокаина из Латинской Америки, стоимость которого по ценам чёрного рынка превышает 800 млн рублей.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ