В Петербурге обнаружили более 200 кг кокаина из Латинской Америки

Стоимость по ценам чёрного рынка превышает 800 млн рублей.

Сотрудниками ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ и их коллегами из Петербурга пресечена деятельность международной наркогруппировки. Перекрыт канал поставки в России из стран Латинской Америки кокаина в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Петербурге задержаны двое ранее неоднократно судимых мужчин. Предварительно установлено, что в перевозившем фрукты грузовике они оборудовали тайники с наркотиками. Полицейские изъяли более 200 кг кокаина, стоимость которого по ценам чёрного рынка превышает 800 млн рублей.

Возбужены уголовные дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Полицейскими устанавливаются все участники схемы поставок наркотиков.

Ранее в Петербурге серба приговорили к 7 годам колонии за попытку сбыта почти 60 кг наркотиков.

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Фото: Piter.tv