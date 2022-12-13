В Петербурге обнаружили более 200 кг кокаина из Латинской Америки

Сотрудниками ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ и их коллегами из Петербурга пресечена деятельность международной наркогруппировки. Перекрыт канал поставки в России из стран Латинской Америки кокаина в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Петербурге задержаны двое ранее неоднократно судимых мужчин. Предварительно установлено, что в перевозившем фрукты грузовике они оборудовали тайники с наркотиками. Полицейские изъяли более 200 кг кокаина, стоимость которого по ценам чёрного рынка превышает 800 млн рублей.
Возбужены уголовные дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Полицейскими устанавливаются все участники схемы поставок наркотиков.
Ранее в Петербурге серба приговорили к 7 годам колонии за попытку сбыта почти 60 кг наркотиков.
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Фото: Piter.tv
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