В Петербурге серба приговорили к 7 годам колонии за попытку сбыта почти 60 кг наркотиков

Сбыть наркотик не удалось, так как он был вскоре задержан сотрудниками ФСБ.

В Петербурге гражданина Сербии осудили на 7 лет за покушение на сбыт 59 килограммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2021 года мужчина, находясь совместно с соучастниками за пределами РФ, вступил с ними в предварительный преступный сговор для совершения незаконного сбыта наркотиков на территории России.

Уже в Петербурге 21 января 2021 года мужчина приобрел с целью последующей реализации наркотическое средство массой более 59,9 кг, которое в тот же день перенес к припаркованному рядом с домом 12 по улице Маршала Говорова автомобилю для последующей перевозки в неустановленное место на время поиска покупателей. Сбыть наркотик не удалось, так как он был вскоре задержан сотрудниками ФСБ.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее были задержаны поставщики гашиша, ввозившие наркотики из Прибалтики в Петербург.

Фото: Piter.tv