Полицейский пострадал во время погони со стрельбой за BMW в Москве

Автомобиль удалось догнать, водитель BMW отказался от медосвидетельствования.

Полиция в Москве с применением табельного оружия задержала двух мужчин, пытавшихся скрыться на иномарке от правоохранителей и сбивших стража правопорядка. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Экипаж ДПС ночью попытался остановить BMW на Молодогвардейской улице, так как автомобиль грубо нарушал ПДД. Машина не остановилась, началась погоня. Во время преследования наряд ППС предпринял меры к остановке автомобиля, при этом произошел наезд на полицейского. Он получил травмы ноги.

Автомобиль удалось догнать, водитель BMW отказался от медосвидетельствования.

В начале апреля полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам уходящей машины.

Видео: Telegram/Life Shot