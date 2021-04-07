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Полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам уходящей машины

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Водитель задержан при попытке скрыться от ДПС.

Полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам уходящей машины. Об этом сообщили представители пресс-службы МВД по региону. Известно, что инцидент произошел в городе Ачинске. Сотрудники ДПС догоняли автомобиль с нетрезвым водителем, который пытался скрыться от экипажа. 

В результате никто не пострадал. Машина была помещена на спецстоянку.

пресс-служба МВД по Красноярскому краю

Погоня зафиксирована в ночное время. Инспекторы заметили автомобиль Toyota, проехавший на красный сигнал светофора. Водителя попросили остановиться, но шофер проигнорировал требование представителей закона. Со звуковыми сигналами и проблесковыми маячками наряд ДПС последовал за транспортным средством. Однако водитель увеличил скорость и направился за черту города. Во время движение злоумышленник создавал аварийные ситуации. 

Инспекторы предупредили преступника о применении табельного оружия, в случае неподчинения законным требованиям об остановке. После этого сотрудники полиции произвели несколько выстрелов из оружия по колесам автомобиля. Машина остановилась, а нарушитель 1984 года рождения был задержан.

Погоня за водителем в центре Петербурга попала на видео.

Видео: Telegram/LIFE SHOT

Теги: ачинск, гибдд, дпс, красноярск, стрельба
Категории: Новости России, ДТП, Тема дня, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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