Водитель задержан при попытке скрыться от ДПС.

Полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам уходящей машины. Об этом сообщили представители пресс-службы МВД по региону. Известно, что инцидент произошел в городе Ачинске. Сотрудники ДПС догоняли автомобиль с нетрезвым водителем, который пытался скрыться от экипажа.

В результате никто не пострадал. Машина была помещена на спецстоянку. пресс-служба МВД по Красноярскому краю

Погоня зафиксирована в ночное время. Инспекторы заметили автомобиль Toyota, проехавший на красный сигнал светофора. Водителя попросили остановиться, но шофер проигнорировал требование представителей закона. Со звуковыми сигналами и проблесковыми маячками наряд ДПС последовал за транспортным средством. Однако водитель увеличил скорость и направился за черту города. Во время движение злоумышленник создавал аварийные ситуации.

Инспекторы предупредили преступника о применении табельного оружия, в случае неподчинения законным требованиям об остановке. После этого сотрудники полиции произвели несколько выстрелов из оружия по колесам автомобиля. Машина остановилась, а нарушитель 1984 года рождения был задержан.

Погоня за водителем в центре Петербурга попала на видео.

Видео: Telegram/LIFE SHOT