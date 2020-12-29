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Погоня за водителем в центре Петербурга попала на видео

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За одной машиной следовало не менее пяти экипажей.

Инспекторы ДПС пытались поймать водителя "Киа". По словам очевидцев, погоня началась на Невском проспекте и завершилась только в районе станции метро "Спортивная". Происходящее попало на видео.

Для нарушителя все закончилось тем, что он не справился с управлением на повороте, машина врезалась в бордюр и перевернулась набок. После этого правоохранители сразу же бросились к иномарке. По какой именно причине водитель решил скрыться от ДПС, пока не известно. 

Ранее в МВД рассказали о погоне за нетрезвым водителем, который врезался в машину ГИБДД. 

Видео: Piter.TV

Теги: погоня, экипаж дпас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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