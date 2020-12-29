В МВД рассказали о погоне за нетрезвым водителем, который врезался в машину ГИБДД

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области рассказали подробности погони за нарушителем на Дальневосточном проспекте. Как оказалось, водитель был пьян и тем самым создавал угрозу для других участников дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД обратили внимание на "Киа" у дома №3 по Дальневосточному проспекту около 2 часов ночи 5-го января. Водитель, заметив полицейский автомобиль, резко начал набирать скорость. В результате погони автомобиль удалось заблокировать. Впоследствии иномарка врезалась в патрульную машину.
За рулем находился 38-летний гражданин одного из сопредельных государств. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Нарушителя направили в отдел полиции, где его привлекут к административной ответственности.
Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все