В МВД рассказали о погоне за нетрезвым водителем, который врезался в машину ГИБДД

Водитель является гражданином другого государства.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области рассказали подробности погони за нарушителем на Дальневосточном проспекте. Как оказалось, водитель был пьян и тем самым создавал угрозу для других участников дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на "Киа" у дома №3 по Дальневосточному проспекту около 2 часов ночи 5-го января. Водитель, заметив полицейский автомобиль, резко начал набирать скорость. В результате погони автомобиль удалось заблокировать. Впоследствии иномарка врезалась в патрульную машину.

За рулем находился 38-летний гражданин одного из сопредельных государств. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Нарушителя направили в отдел полиции, где его привлекут к административной ответственности.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

