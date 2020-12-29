Очевидец рассказал о погоне на Дальневосточном проспекте

Она длилась всего несколько минут.

Ночью 5-го января инспекторы ДПС задержали в Невском районе нарушителей ПДД. Этот момент попал на видео.

По словам очевидца из группы "ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге" в "ВКонтакте", водитель не захотел останавливать машину на требование правоохранителей на Дальневосточном проспекте, из-за чего за ними пришлось организовать погоню. Во время этого нарушитель проехал перекресток на "красный" свет. Через несколько минут его удалось установить.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что у Троицкого собора в Петербурге в ДТП попала карета с лошадьми.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"