ДТП на Измайловском с участием кареты с лошадьми попало на видео

Транспортное средство лишилось колёс.

На Измайловском проспекте в ДТП попала карета с лошадьми. Видео аварии с камер наблюдения попало в распоряжение Piter.tv. Происшествие случилось в центре Петербурга, у Троицкого собора – у дома №2 по Измайловскому проспекту.

На кадрах видео можно заметить, как карета с лошадьми резко въезжает к автомобилям, стоящим на переходе. В попытках уйти от столкновения, упряжка свернула на тротуар. Пешеходы чудом уцелели, а транспортное средство лишилось колес после удара о поребрик.

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Видео: Piter.tv