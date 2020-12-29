В ДТП на перекрестке Орджоникидзе и Ленсовета попала "скорая" с телом ковидного пациента

Одну из пострадавших осматривают врачи.

В ДТП на перекрестке Орджоникидзе и Ленсовета попала машина скорой помощи с телом ковидного пациента. Как рассказал Piter.tv 4 января источник в экстренных службах, труп в автомобиле везли до городской больницы №20 на улице Гастелло.

О самой аварии вечером понедельника рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Автомобиль скорой помощи столкнулся с другой легковушкой и перевернулся набок.

На пересечение Орджоникидзе и Ленсовета произошла авария со скорой. Карета скорой помощи перевернулась. Приехали спасатели. Все перегораживают там. Трамваям тоже не проехать будет. – написали пользователи.

По предварительной информации, в аварии "Фольксвагена" и "Форда" скорой помощи пострадала 67-летняя женщина за рулем первого автомобиля, которую в настоящее время осматривают врачи.

Фото: vk.com/spb_today