В МВД назвали случаи для использования сотрудниками ГИБДД автомобилей россиян

Преследование нарушителей возможно только на патрульном автомобиле.

Сотрудники ГИБДД могут использовать автомобили жителей России, исключая ситуации, когда это необходимо для преследования преступников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа Министерства внутренних дел РФ.

Согласно документу, для использования транспортного средства гражданина полицейский обязан сообщить об этом водителю, а также указать цель и маршрут движения. В случае отказа предусмотрена ответственность. Кроме того управление автомобилем осуществляется самим водителем, если нет оснований для его отстранения от вождения.

После использования гражданского транспортного средства сотрудник ГИБДД обязан по просьбе водителя предоставить ему данные, в которых указывается расстояние и продолжительность поездки полицейского. Также должны быть указаны личные данные сотрудника и наименования подразделения ГАИ.

В приказе отмечается, что преследование преступников может производиться только на патрульном автомобиле с включенными спецсигналами.

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