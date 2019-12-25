Госдума ужесточит наказание за вождение в нетрезвом виде

В прошлом году количество ДТП по вине пьяных водителей возросло на 15%.

В России ужесточат наказание за пьяную езду. Законопроект могут принять до конца весенней сессии Государственной думы, информирует газета "Известия".

Речь идет о поправках в статью 264.1 Уголовного кодекса. Согласно данным издания, штраф за систематическое вождение в нетрезвом виде увеличат с 300 тысяч до полумиллиона рублей. Также сообщается, что максимальный срок лишения свободы будет поднят до трёх лет.

"Известия" отметили, что в прошлом году следователями были открыты более 66 тысяч дел в отношении россиян, которые нарушили ПДД и подверглись административному наказанию. В этом числе также есть те, кто нарушил правила повторно.

Согласно данным ГИБДД, в 2020 году количество ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей, возросло почти на 15 процентов. Также сообщается о росте числа жертв в результате таких аварий на 137,5%.

Ранее в Красноярске водитель автобуса устроил гонки с выездом на встречную полосу.

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