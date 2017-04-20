В Красноярске водитель автобуса устроил гонки с выездом на встречную полосу

Очевидцы рассказали, что мужчина устроил гонки с другим маршрутным такси.

В Красноярске водитель 94-го автобусного маршрута сорвался на пассажиров после дорожного конфликта.

Очевидцы рассказали, что мужчина устроил гонки с другим маршрутным такси. На замечание пассажиров водитель начал материться на весь салон. Весь инцидент попал на камеры в салоне.

Также в ходе "гонок" водитель маршрутки выехал на встречную полосу. Сейчас перевозчики обоих маршрутов проводят проверку своих сотрудников.

В начале апреля три человека погибли в ДТП на Урале из-за скользкой дороги.

Видео: Instagram.com / @krsk.news