Три человека погибли в ДТП на Урале из-за скользкой дороги

Три человека погибли в ДТП на 15-м километре трассы Кушва-Баранчинский при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщает сайт "Екатеринбург Онлайн".
В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области СМИ рассказали, что водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого легковушка совершила столкновение с грузовиком Hyundai.
В результате ДТП от полученных травм скончались водитель ВАЗ, а также два его пассажира. По предварительным данным, причиной аварии стало обледенение дорожного покрытия.
Три человека от полученных травм скончались на месте происшествия. Погиб 28-летний водитель ВАЗа, его 56-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, и 46-летний мужчина, который находился на заднем пассажирском сиденье справа.
из сообщения пресс-службы ГИБДД региона
В ГИБДД также отметили, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.
Ранее два человека погибли в результате столкновения большегрузов на трассе "Байкал".
Видео: ВК / ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)
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