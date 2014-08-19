Три человека погибли в ДТП на Урале из-за скользкой дороги

Легковой ВАЗ столкнулся с грузовым Hyundai.

Три человека погибли в ДТП на 15-м километре трассы Кушва-Баранчинский при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщает сайт "Екатеринбург Онлайн".

В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области СМИ рассказали, что водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого легковушка совершила столкновение с грузовиком Hyundai.

В результате ДТП от полученных травм скончались водитель ВАЗ, а также два его пассажира. По предварительным данным, причиной аварии стало обледенение дорожного покрытия.

Три человека от полученных травм скончались на месте происшествия. Погиб 28-летний водитель ВАЗа, его 56-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, и 46-летний мужчина, который находился на заднем пассажирском сиденье справа. из сообщения пресс-службы ГИБДД региона

В ГИБДД также отметили, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее два человека погибли в результате столкновения большегрузов на трассе "Байкал".

Видео: ВК / ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)