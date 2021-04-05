Два человека погибли в результате столкновения большегрузов на трассе "Байкал"

Двое водителей погибло при лобовом столкновении автомобилей.

На участке федеральной дороги Р-258 "Байкал" 4 апреля столкнулись два большегруза. Об этом сообщает газета "Известия"

60-летний водитель фуры "Фретлайнер" не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "ДАФ" на встречной полосе. В результате лобового столкновения большегрузов произошло возгорание. Оба водителя погибли на месте ДТП.

Личности водителей устанавливаются. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее "Газель" загорелась около школы в Ново-Переделкино.

Видео: ВК / Crimburyatia