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Два человека погибли в результате столкновения большегрузов на трассе "Байкал"

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Двое водителей погибло при лобовом столкновении автомобилей.

На участке федеральной дороги Р-258 "Байкал" 4 апреля столкнулись два большегруза. Об этом сообщает газета "Известия"

60-летний водитель фуры "Фретлайнер" не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "ДАФ" на встречной полосе. В результате лобового столкновения большегрузов произошло возгорание. Оба водителя погибли на месте ДТП.

Личности водителей устанавливаются. Выясняются обстоятельства случившегося. 

Ранее "Газель" загорелась около школы в Ново-Переделкино.

Видео: ВК / Crimburyatia

Теги: дтп, дтп со смертельным исходом, трасса байкал
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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