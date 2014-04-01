Михаил Черников рассказал о статистике ГИБДД за год.

В России выросло число погибших в ДТП с такси.Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Согласно информации, предоставленной экспертом, в автомобильных авариях число жертв осталось в пределах показателей 2019 и 2020 годов.

Что касается вопросов, касающихся такси, то у нас ДТП в целом осталось на уровне 19-20 годов, согласно той статистике, которую мы имеем сейчас. Но, к сожалению, растет уровень смертности при оказании услуг. Погибают пассажиры. Михаил Черников, глава ГИБДД РФ

за последний год количество летальных исходов по стране с участием машин-такси увеличилось в среднем на 20 процентов. Черников предложил коллегам по ведомству обратить внимание на организацию работы перевозок пассажиров, а также на профессиональные навыки водителей, находящихся за рулем такси.

Россиянин из мести протаранил автоцентр и попал на видео.

Видео: YT / Россия 24