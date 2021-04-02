Россиянин из мести протаранил автоцентр и попал на видео

Сотрудники ГИБДД пытались догнать нарушителя.

Россиянин из мести охраннику протаранил автоцентр Lexus и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале "Борус". Известно, что ДТП зафиксировано в Красноярске. На кадрах видно, что водитель "Тойоты" разогнался для того, чтобы разбить стеклянный фасад здания. До этого мужчина врезался в служебную машину ГИБДД, когда уходил от погони. Инспекторы пытались переговорить проезжую часть нарушителю на одном из местных перекрестков.

Также сотрудники полиции установили, что накануне мужчина приходил в данный автосалон. Между ним и охранником организации произошел конфликт. пресс-служба МВД по региону

В настоящее время мужчина находится на медицинском освидетельствовании. Предположительно, на момент совершения аварии он был трезв. Проверяются анализы на наркотики. В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП (за хулиганство).

В Петербурге полицейские со стрельбой задержали двоих водителей-нарушителей.

Видео: Telegram / Борус