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"Газель" загорелась около школы в Ново-Переделкино

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Информации о пострадавших не поступало.

Автомобиль марки "Газель" загорелся у школы в московском районе Ново-Переделкино. Видео с места происшествия выложили очевидцы в телеграм-канале "ДТП и ЧП Москва и МО" вечером 4 апреля.

По предварительной информации, возгорание было зафиксировано на Чоботовской улице у дома № 17, рядом со школой. Как рассказали телеканалу "360" в пресс-службе МЧС, у автомобиля загорелись моторный отсек и кабина. Огонь удалось потушить оперативно, информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы показали, как в Нижнем Новгороде потушили крупный пожар в ангаре с макулатурой.

Видео: Telegram /  ДТП и ЧП Москва и МО

Теги: видео пожара, москва, пожар
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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