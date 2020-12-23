"Газель" загорелась около школы в Ново-Переделкино

Информации о пострадавших не поступало.

Автомобиль марки "Газель" загорелся у школы в московском районе Ново-Переделкино. Видео с места происшествия выложили очевидцы в телеграм-канале "ДТП и ЧП Москва и МО" вечером 4 апреля.

По предварительной информации, возгорание было зафиксировано на Чоботовской улице у дома № 17, рядом со школой. Как рассказали телеканалу "360" в пресс-службе МЧС, у автомобиля загорелись моторный отсек и кабина. Огонь удалось потушить оперативно, информации о пострадавших не поступало.

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Видео: Telegram / ДТП и ЧП Москва и МО