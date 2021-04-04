В Нижнем Новгороде потушили крупный пожар в ангаре с макулатурой

Причины пожара устанавливаются.

Пожар в ангаре в Нижнем Новгороде полностью ликвидировали ночью 4 апреля. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, для ликвидации огня были задействованы 85 человек и 21 единица техники.

В 02:57 (мск) пожар полностью ликвидирован на площади 4 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. из сообщения ГУ МЧС России по Нижегородской области

Склады с макулатурой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода загорелись субботним вечером. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. К полуночи распространение огня удалось остановить.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее на предприятии в Великом Новгороде произошел взрыв.

Видео: ВК/Регион-52