В ДТП под Рязанью погибли три человека

На трассе легковой Mercedes столкнулся с грузовым Volvo.

В результате ДТП на трассе М-5 "Урал" под Рязанью погибли три человека. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Авария произошла рано утром в воскресенье на трассе М-5 "Урал". По данным пресс-службы, житель Рязанской области на автомобиле Mercedes совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался в попутном направлении с полуприцепом.

В результате столкновения водитель и два пассажира "Мерседеса" скончались от полученных травм.

Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются. В данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. пресс-служба УМВД по региону

Обстоятельства происшествия уточняются.

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