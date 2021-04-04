В ДТП под Рязанью погибли три человека

В результате ДТП на трассе М-5 "Урал" под Рязанью погибли три человека. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Авария произошла рано утром в воскресенье на трассе М-5 "Урал". По данным пресс-службы, житель Рязанской области на автомобиле Mercedes совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался в попутном направлении с полуприцепом.
В результате столкновения водитель и два пассажира "Мерседеса" скончались от полученных травм.
Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются. В данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции.
пресс-служба УМВД по региону
Обстоятельства происшествия уточняются.
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