В аварии с участием 7 машин никто не пострадал

Нетрезвый водитель влетел в ряд припаркованных машин.

В четверг, 1 апреля, в Красногвардейском районе Петербурга, на улице Стахановцев, произошла авария с участием семи машин, сообщил источник в правоохранительных органах.

В пять припаркованных машин влетел водитель "Фольксваген" в нетрезвом состоянии, в результате столкновения одна из машин покатилась и, выехав на проезжую часть, столкнулась с проезжающим авто. Обошлось без пострадавших. Учитывая, что дорога с односторонним движением на две полосы, для проезда свободна одна.

К месту прибыли полиция и скорая помощь.

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Фото: Piter.TV