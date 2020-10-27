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В Сестрорецке человек провалился под лед
Сегодня, 17:27
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smirenny

В Сестрорецке человек провалился под лед

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Мужчина отказался называть свои данные.

Около четырех часов вечера на пульт управления МЧС по региону поступил сигнал: в Сестрорецке под лед провалился человек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

Мужчину вытащили из воды и доставили на спасательную станцию. Свои данные петербуржец лет 60 отказался называть. Как отметил источник, его доставили в отдел полиции, помощь медиков не потребовалась. 

Подробностей инцидента пока не сообщают.

Ранее мы писали, что таксист Uber избил пассажирку на Металлистов.

Фото: Piter.TV

Теги: провалился под лед
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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