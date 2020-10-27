В Сестрорецке человек провалился под лед

Около четырех часов вечера на пульт управления МЧС по региону поступил сигнал: в Сестрорецке под лед провалился человек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчину вытащили из воды и доставили на спасательную станцию. Свои данные петербуржец лет 60 отказался называть. Как отметил источник, его доставили в отдел полиции, помощь медиков не потребовалась.
Подробностей инцидента пока не сообщают.
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Фото: Piter.TV
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