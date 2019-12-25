В поселке Будогощь спасли провалившегося под лед мужчину

Жителя Ленобласти вытащили из воды неравнодушные граждане и сотрудники 59 пожарно-спасательной части.

В поселке Будогощь сотрудники МЧС России спасли оказавшегося в ледяной воде мужчину. Он провалился под лед на озере Зеленом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Жителя Ленобласти вытащили из воды неравнодушные граждане и сотрудники 59 пожарно-спасательной части. 40-летнего пострадавшего передали медикам. В машине скорой помощи его укрыли одеялом и доставили в больницу.

Как отметили в пресс-службе МЧС, обычно в такую беду попадают любители зимней рыбалки. Они выходят на тонкий лед и оказываются в холодной воде.

Если вы стали свидетелем происшествия незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 или 112! Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными и не нарушать правила безопасности.

Фото: Телеграм / МЧС Ленинградской области



