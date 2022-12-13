Житель Ленобласти попал в полынью.

Сегодня, 24 марта, мужчина провалился под лед на Ладожском озере. Пострадавший попал в полынью. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На помощь жителю Ленобласти пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога. Они нашли тонувшего жителя и доставили на берег. Спасатели позвонили родственникам мужчины и дождались их.

Пострадавшего передали родным. Сейчас он находится в безопасности. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти погиб провалившийся под лёд водитель снегохода.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО