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Мужчина провалился под лед на Ладожском озере
Сегодня, 20:30
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Мужчина провалился под лед на Ладожском озере

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Житель Ленобласти попал в полынью.

Сегодня, 24 марта, мужчина провалился под лед на Ладожском озере. Пострадавший попал в полынью. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На помощь жителю Ленобласти пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога. Они нашли тонувшего жителя и доставили на берег. Спасатели позвонили родственникам мужчины и дождались их. 

Пострадавшего передали родным. Сейчас он находится в безопасности. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти погиб провалившийся под лёд водитель снегохода.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ладога, полиция, провалился под лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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