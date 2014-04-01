Таксист Uber избил пассажирку на Металлистов

В Красногвардейском районе водитель сервиса такси Uber избил пассажирку, после того как довез ее до указанного адреса. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.
Инцидент произошел на проспекте Металлистов у дома 110 корпус 2 примерно в 2:30 ночи. По предварительной информации, таксист довез до дома нетрезвую пассажирку и потом начал отъезжать. По неизвестным причинам он вернулся и жестоко избил женщину.
Момент избиения увидела другая женщина, она и вызвала полицию.
Ранее трое кавказцев избили и ограбили водителя и пассажира "Шкоды" на Ударников.
Видео: Piter.tv
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