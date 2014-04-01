Таксист Uber избил пассажирку на Металлистов

Он довез ее до дома, а затем вернулся и избил.

В Красногвардейском районе водитель сервиса такси Uber избил пассажирку, после того как довез ее до указанного адреса. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Инцидент произошел на проспекте Металлистов у дома 110 корпус 2 примерно в 2:30 ночи. По предварительной информации, таксист довез до дома нетрезвую пассажирку и потом начал отъезжать. По неизвестным причинам он вернулся и жестоко избил женщину.

Момент избиения увидела другая женщина, она и вызвала полицию.

Ранее трое кавказцев избили и ограбили водителя и пассажира "Шкоды" на Ударников.

Видео: Piter.tv