Таксист применил перцовый баллончик против буйного пассажира под Петербургом

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошел конфликт между таксистом и пассажиром, в ходе которого водитель применил перцовый баллончик. Инцидент произошел 6 декабря около 16:59 на въезде в СНТ "Николаевское", сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, 31-летний водитель такси остановился в указанном месте, однако 46-летний пассажир из Гатчины заявил, что его привезли не туда, и начал бить руками по водительскому креслу. Чтобы остановить агрессивные действия, таксист распылил клиенту в лицо содержимое газового баллончика.

Оба участника конфликта были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время устанавливается, действительно ли имела место ошибка в маршруте или причина конфликта была иной.

Фото: Piter.TV