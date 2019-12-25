Трое кавказцев избили и ограбили водителя и пассажира "Шкоды" на Ударников

Злоумышленники отобрали у потерпевших смартфоны и уехали на чужой машине.

Около полуночи в понедельник, 22 марта, в полицию обратился 32-летний гражданин Таджикистана, проживающий в Ленобласти. Мужчина рассказал, что его и его 28-летнего земляка ограбили трое неизвестных на проспекте Ударников, 36.

Как стало известно Piter.TV, к "Шкода Рапид", в которой находились иностранцы, подбежали неизвестные, распахнули двери иномарки и применили физическую силу к водителю и пассажиру. Злоумышленники подставили к горлу автомобилиста нож и заставили пересесть на заднее сиденье, где отобрали четыре смартфона. После этого один из потерпевших смог открыть дверь и убежать, а вторую жертву неизвестные сами высадили из машины и уехали на чужой иномарке в неизвестном направлении.

Все трое преступников предположительно были кавказцами, одетыми во все черное. У одного из мужчин была растительность рыжего цвета на лице. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV