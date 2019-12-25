В коммуналке на Барочной улице мужчина до смерти избил соседа

У потерпевшего обнаружили гематомы на лице, шее, грудной клетке и бедрах.

Днем 22 марта в полицию Петербурга поступила информация об убийстве 34-летнего мужчины в коммунальной квартире на Барочной улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На теле погибшего обнаружили гематомы на лице, шее, грудной клетке и бедрах. По подозрению в смертельном избиении задержали 47-летнего соседа мужчины. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол и поместили в изолятор.

Труп направили в морг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербуржец проведет 7 лет в колонии за избиение матери до смерти.

Фото: Piter.TV