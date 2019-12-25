Петербуржец проведет 7 лет в колонии за избиение матери до смерти

Её тело он скинул в реку Ижора.

Красносельский суд вынес приговор в отношении петербуржца, убившего свою мать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, в феврале 2019 года в дачном поселке Константиновка, в Горелово, мужчина поругался с матерью и решил расправиться с ней. Он избил ее руками, несколько раз пнул в живот коленом, ударил острым предметом также в живот и задушил. Тело материл он спрятал в садовую бочку на участке. Через несколько дней он вытащил труп из бочки и на машине вывез его к мосту через реку Ижора, там скинул в воду.

Петербуржец проведет 7 лет в колонии строгого режима.

Ранее в Ленобласти задержали мигрантов, которые убили и сбросили в канаву земляка. По версии следствия, мигранты поссорились во время распития спиртных напитков.

Фото: Piter.tv