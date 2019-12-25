В Ленобласти задержали мигрантов, которые убили и сбросили в канаву земляка

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти задержали двух граждан Узбекистана 29 и 32 лет, которых подозревают в убийстве соотечественника. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по 47-му региону.

Инцидент произошел 15 марта в хозяйственной постройке в поселке Горская. По версии следствия, мигранты поссорились с земляком во время распития спиртных напитков. Они до смерти избили его и, погрузив тело в автомобиль, отвезли на территорию Всеволожского района и сбросили в сточную канаву.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

Ранее мы писали, что суд заключил под стражу петербуржца, устроившего расправу над братом.

Фото: Piter.TV