Суд заключил под стражу петербуржца, устроившего расправу над братом

Мужчина около десяти раз ударил родственника ножом, а затем не менее двух раз выстрелил в него.

В четверг, 18 марта, Фрунзенский районный суд заключил под стражу 35-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство родного брата. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, днем 16 марта около дома №80 на Бухарестской улице мужчина поссорился со своим 38-летним братом. Он схватил в руки нож и ударил им около десяти раз своего родственника, а затем не менее двух раз выстрелил в него. После содеянного обвиняемый скрылся с места преступления на иномарке, оставив своего раненого брата лежать на асфальте.

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападющего задержали и заключили под стражу на срок два месяца. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО