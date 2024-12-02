В Сясьстрое 31-летний мужчина избил 74-летнего соседа

Пострадавший с открытой травмой головы, переломом костей черепа со смещением в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Полицейские Волховского района возбудили уголовное дело в отношении жителя Сясьстроя, избившего своего соседа во время конфликта. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 27 июля поступило сообщение о том, что у подъезда дома 4 по Кольцевой улице в городе Сясьстрой избивают мужчину. Оперативно прибыв по указанному адресу, полицейскими по подозрению в причастности к инциденту был задержан 31-летний житель того же дома. Как оказалось, он в ходе возникшего конфликта избил 74-летнего мужчину.

Пострадавший с открытой травмой головы, переломом костей черепа со смещением в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый находится под стражей.

Также недавно полицейские задержали мужчину, который жестоко избил прохожего на Большевиков.

Фото: Piter.tv