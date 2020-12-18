Пьяный житель Сясьстроя поджег Chevrolet Lacetti

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Полицейские задержали жителя Сясьстроя за поджог иномарки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 27 октября к правоохранителям обратился 40-летний техник, заявивший о поджоге его автомобиля Chevrolet Lacetti. Машина стояла на Петрозаводской улице. Ущерб владелец оценил в 250 тыс. рублей.

Там же поймали 34-летнего подозреваемого, который является индивидуальным предпринимателем. В ночь преступления он был пьян.

Фото: Piter.TV