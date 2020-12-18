  1. Главная
Пьяный житель Сясьстроя поджег Chevrolet Lacetti
Сегодня, 9:58
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Полицейские задержали жителя Сясьстроя за поджог иномарки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 27 октября к правоохранителям обратился 40-летний техник, заявивший о поджоге его автомобиля Chevrolet Lacetti. Машина стояла на Петрозаводской улице. Ущерб владелец оценил в 250 тыс. рублей. 

Там же поймали 34-летнего подозреваемого, который является индивидуальным предпринимателем. В ночь преступления он был пьян. 

Ранее мы рассказывали о том, что появились фото с места поджога тепловоза в Ломоносове. 

Фото: Piter.TV 

