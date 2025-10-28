  1. Главная
Сегодня, 16:48
Появились фото с места поджога тепловоза в Ломоносове

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В пресс-службе транспортной полиции Петербурга показали кадры с места поджога тепловоза на железнодорожной станции Ораниенбаум-1 в Ломоносове. Напомним, по подозрению был задержан 22-летний уроженец Калининграда. 

Локомотив загорелся накануне, злоумышленник поджег кабину, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Деяние совершено по указанию мошенников через мессенджер. 

Пострадал 50-летний машинист, его госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Санкция предусматривает максимальное наказание на срок до 20 лет лишения свободы. 

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Старая Малукса мужчина поджег дом знакомого из ревности. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: ломоносов, террористический акт
