Появились фото с места поджога тепловоза в Ломоносове

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В пресс-службе транспортной полиции Петербурга показали кадры с места поджога тепловоза на железнодорожной станции Ораниенбаум-1 в Ломоносове. Напомним, по подозрению был задержан 22-летний уроженец Калининграда.

Локомотив загорелся накануне, злоумышленник поджег кабину, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Деяние совершено по указанию мошенников через мессенджер.

Пострадал 50-летний машинист, его госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Санкция предусматривает максимальное наказание на срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Старая Малукса мужчина поджег дом знакомого из ревности.

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО