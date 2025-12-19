  1. Главная
Полиция задержала "помощника" мошенников, обманувших пенсионерку из Ломоносова на 210 тыс. рублей
Сегодня, 9:47
Аферисты представились сотрудниками силовых структур.

Правоохранители задержали "помощника" мошенников, обманувших пожилую женщину в Ломоносове. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Петродворцового района накануне обратилась 85-летняя пенсионерка с заявлением о том, что после звонка неизвестных, которые представились сотрудниками силовых структур, под предлогом сохранения и декларирования средств она отдала курьеру 210 тыс. рублей. 

В тот же день на Малой Бухарестской улице по подозрению в совершении этого преступления поймали 37-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Ранее на Piter.TV: дроп оставил пожилую петербурженку без 5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

