Дроп оставил пожилую петербурженку без 5 млн рублей

Полиция Выборгского района задержала дропа, оставившего пенсионерку без 5 млн рублей. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 21 декабря 2025 года к правоохранителям обратилась 85-летняя женщина. Она отдала неизвестному 4 млн рублей, 4,9 тыс. евро и 4,4 тыс. долларов под предлогом защиты средств.

На проспекте Большевиков 20 января по подозрению задержали 39-летнего дропа. Остальные участники схемы устанавливаются.

Фото: Piter.TV