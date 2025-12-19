  1. Главная
Дроп оставил пожилую петербурженку без 5 млн рублей
Сегодня, 11:50
Остальные участники схемы устанавливаются.

Полиция Выборгского района задержала дропа, оставившего пенсионерку без 5 млн рублей. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 21 декабря 2025 года к правоохранителям обратилась 85-летняя женщина. Она отдала неизвестному 4 млн рублей, 4,9 тыс. евро и 4,4 тыс. долларов под предлогом защиты средств. 

На проспекте Большевиков 20 января по подозрению задержали 39-летнего дропа. Остальные участники схемы устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге установлена причастность дропперши к обману пенсионерки на 8 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

