В Петербурге установлена причастность дропперши к обману пенсионерки на 8 млн рублей

Полицейские Кировского района задержали дроппершу, которая причастна к обману пенсионерки на 8 млн рублей. Сообщников злоумышленницы разыскивают.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в декабре 2025 года к правоохранителям обратилась 72-летняя местная жительница с Дачного проспекта. В период с 8 по 23 число ей звонил незнакомец. Под предлогом "обеспечения безопасности средств от мошеннических действий" он убедил потерпевшую передать курьеру в общей сумме 8,3 млн рублей.

Накануне в Пушкинском районе поймали 43-летнюю женщину, занимавшую роль дропа. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Фото: Piter.TV