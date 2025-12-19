Прокуратура защищает права пожилой петербурженки, которая лишилась из-за мошенников почти 400 тыс. рублей

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. Телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками банка, убедили ее снять со счета 375 тыс. рублей и передать их курьеру "на сохранение", рассказали в надзорном ведомстве 14 января.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Прокурор направил в суд исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного пенсионерке. Решение по иску примут при рассмотрении дела.
Ранее на Piter.TV: полиция задержала студентку, которая забрала у школьницы 5 млн рублей на Московском шоссе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все