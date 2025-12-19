  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура защищает права пожилой петербурженки, которая лишилась из-за мошенников почти 400 тыс. рублей
Сегодня, 14:26
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура защищает права пожилой петербурженки, которая лишилась из-за мошенников почти 400 тыс. рублей

0 0

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. Телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками банка, убедили ее снять со счета 375 тыс. рублей и передать их курьеру "на сохранение", рассказали в надзорном ведомстве 14 января. 

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Прокурор направил в суд исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного пенсионерке. Решение по иску примут при рассмотрении дела. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала студентку, которая забрала у школьницы 5 млн рублей на Московском шоссе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии