Прокуратура защищает права пожилой петербурженки, которая лишилась из-за мошенников почти 400 тыс. рублей

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. Телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками банка, убедили ее снять со счета 375 тыс. рублей и передать их курьеру "на сохранение", рассказали в надзорном ведомстве 14 января.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Прокурор направил в суд исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного пенсионерке. Решение по иску примут при рассмотрении дела.

