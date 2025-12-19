Полиция задержала студентку, которая забрала у школьницы 5 млн рублей на Московском шоссе

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полиция задержала студентку колледжа, подозреваемую в мошенничестве со школьницей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Московского района 28 декабря обратилась 47-летняя женщина с заявлением о том, что в декабре ее 15-летняя дочь под влиянием аферистов отдала неизвестной более 5 млн рублей и ювелирные украшения возле дома на Московском шоссе. Злоумышленники хотели "задекларировать" средства.

По подозрению на улице Ленсовета 13 января поймали 20-летнюю девушку-курьера. Она помещена в изолятор временного содержания.

