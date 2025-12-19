  1. Главная
Полиция задержала студентку, которая забрала у школьницы 5 млн рублей на Московском шоссе
Сегодня, 10:59
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полиция задержала студентку колледжа, подозреваемую в мошенничестве со школьницей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям Московского района 28 декабря обратилась 47-летняя женщина с заявлением о том, что в декабре ее 15-летняя дочь под влиянием аферистов отдала неизвестной более 5 млн рублей и ювелирные украшения возле дома на Московском шоссе. Злоумышленники хотели "задекларировать" средства. 

По подозрению на улице Ленсовета 13 января поймали 20-летнюю девушку-курьера. Она помещена в изолятор временного содержания. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера мошенников, забравшего у пенсионеров 2 млн рублей. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: московское шоссе, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

