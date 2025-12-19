В Петербурге будут судить курьера мошенников, забравшего у пенсионеров 2 млн рублей

Соучастники обманывали пожилых людей и выманивали у них деньги под предлогом помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По информации надзорного ведомства, мужчина работал курьером телефонных мошенников. Соучастники обманывали пожилых людей и выманивали у них деньги под предлогом помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП. Жертвами стали трое пенсионеров, лишившихся свыше 2 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

